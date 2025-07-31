Эксперт объяснил, почему кассы до сих пор подключают через мобильный интернет

Многие торговые точки до сих пор используют мобильный интернет для касс из-за простоты подключения и отсутствия проводной связи, рассказал РИАМО основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«Большинство касс изначально подключали через мобильный интернет, потому что это было проще, быстрее и дешевле. Вставил SIM-карту – и все работает. Особенно это удобно в киосках, торговых точках без стационарной связи или временных павильонах», – сказал Кокунцыков.

Он пояснил, что, во-первых, в малом бизнесе далеко не везде есть доступ к проводному интернету. Во-вторых, Wi‑Fi часто нестабилен: кто-то сменил пароль, отключил роутер – и касса «встала».

«Сейчас ситуация меняется. В магазинах с постоянной локацией все чаще подключают проводной интернет или хотя бы локальный Wi‑Fi как основное или резервное решение. Но в точках с ограниченными возможностями все еще полагаются на мобильный интернет, усиливая сигнал внешними антеннами», – заключил эксперт.