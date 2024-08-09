Эксперт объяснил, как повысить вовлеченность женщин в экономику

Чтобы повысить вовлеченность женщин в экономику, нужно предоставлять им больше общественных благ, например, создать общественные ясли для детей по советскому образцу, рассказал РИАМО профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Он добавил, что также можно сделать как в европейских странах, где молодые мамы могут отдать ребенка под присмотр за небольшую плату, субсидируемую государством, что дает возможность раньше выйти на работу, не растягивая отпуск по беременности, родам и уходу за ребенком на годы.

«Если создать общественные ясли, молодые матери смогут выходить на работу через полтора-три месяца после рождения ребенка, не теряя своих профессиональных навыков, что выгодно не только самим женщинам, но и компаниям, которым не придется тратить время и деньги на поиск, трудоустройство и обучение новых сотрудников», — подчеркнул Толкачев.

Что же касается пенсионеров, то процент их участия в трудовой деятельности в России один из самых высоких в мире, считает экономист.

«Например, профессора университетов на Западе могут выйти на достойную почетную пенсию уже в 65-67 лет. В российских же вузах нередко можно встретить 70- и даже 80-летних преподавателей. Зачастую их здоровье уже не позволяет полностью выполнять положенный функционал», — рассказал собеседник.

Ранее бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов заявил РИА Новости, что Россия могла бы уменьшить дефицит кадров с помощью повышения вовлеченности в трудовую сферу женщин, пенсионеров и людей с инвалидностью, но для этого нужна целенаправленная социальная политика.