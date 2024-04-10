Эксперт объяснил, как Минфин США может ограничить платежи россиян в криптовалюте

В случае с традиционными финансами все просто: почти любая компания, работающая с долларами, имеет счета в банках США, которые могут заморозить в ходе введения вторичных санкций. Если же говорить о стейблкоинах, то здесь все несколько сложнее.

«Компания, которая продает активы российским организациям, может не иметь счетов в банках США, а просто иметь на своем балансе необходимую криптовалюту», — отмечает эксперт.

Однако технически в некоторых случаях возможно ограничить часть таких транзакций, если Минфин будет угрожать вторичными или уже третичными санкциями эмитентам стейблкоинов, которые имеют активы внутри США, подчеркивает Зуборев.

«У компаний Tether и Circle (занимающих вместе более 90% рынка стейблкоинов) имеются инструменты для блокировки переводов отдельных кошельков, поэтому они могут по поручению министерства финансов замораживать активы компаний из РФ, или продающих России стейблкоины», — объясняет аналитик.

Но если речь идет про некоторые другие активы, например DAI (стейблкоин с привязкой к доллару США), то подобных инструментов у США нет. Хотя одновременно нужно помнить, что DAI имеет в обеспечении много USDC, которые могут быть полностью заморожены, добавляет он.

«Но такой шаг может подорвать доверие к активу, ведь пострадают все держатели без исключения, а не только кто-то, против кого были направлены санкции. Это очень серьезный шаг, не уверен, что на такое пойдут и финансовые власти США, и криптовалютное сообщество», — заключил эксперт.