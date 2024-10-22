Эксперт назвала топ-3 нелепых штрафов для бизнеса в России

Налоговый консультант Надежда Нестерова назвала топ-3 нелепых штрафов для бизнеса в России. Среди них — штраф за кофе без чека размером 200 тыс. рублей, штраф в 5 тыс. рублей за отсутствие графика отпусков после жалобы одной из сотрудниц, которую не отпустили отдыхать в нужные ей даты, и штраф размером 100 тыс. рублей за угощение клиентов салона красоты шампанским, сообщает «Секрет фирмы» .

Налоговый инспектор по пути на работу решил зайти за кофе и столкнулся с тем, что бариста грубо с ним обошелся, к тому же не выдал чек. Налоговик обиделся и организовал в кофейне проверку. Эксперт объяснила, что, согласно действующему законодательству, за невыдачу покупателю одного электронного чека полагается штраф в размере 2 тыс. рублей. В ходе инспекции налоговые органы выявили внушительное количество невыданных чеков. Они смогли отследить это через эквайринг и в итоге начислили штрафы на сумму свыше 200 тыс. рублей.

Сотрудница одной компании стремилась взять отпуск в определенные дни, однако работодатель не дал на это согласие. В итоге она воспользовалась тем, что в организации не был составлен график отпусков. Нестерова отметила, что министерство труда обязывало всех работодателей, не относящихся к микропредприятиям, до 17 декабря утвердить данный график. Трудовая инспекция установила, что ни один из сотрудников не получил информацию о порядке предоставления отпусков — никаких согласований не проводилось. В результате фирму наказали штрафом в размере 5 тыс. рублей за отсутствие графика отпусков.

«А дальше произошел тот самый „снежный ком“: когда на компанию обращает внимание трудовая инспекция, она начинает проверять все оставшееся. И данная компания получила не только 5 тыс. рублей, а большее количество штрафов по другим вопросам», — добавила налоговый консультант.

Дорогой салон красоты на 8 Марта решил порадовать своих клиенток бокалом шампанского. Однако этот, казалось бы, приятный жест в честь праздника был расценен налоговыми органами как незаконное распространение алкогольных напитков. По словам эксперта, согласно статье КоАП, которая касается «незаконного перемещения физлицами алкогольной продукции», штраф может варьироваться от 100 до 200 тыс. рублей, также подразумевается конфискация спиртного. В результате этот салон красоты был оштрафован на 100 тыс. рублей.