Эксперт назвала самый невыгодный месяц для отпуска в 2026 году

Январь 2026 года станет самым невыгодным месяцем для отпуска с финансовой точки зрения, рассказала доктор экономических наук Марина Карп. Об этом сообщает «ФедералПресс» .

Россияне уже начинают планировать отпуска на 2026 год. Карп объяснила, что с финансовой точки зрения выгоднее брать отпуск в месяцы с максимальным числом рабочих дней.

Эксперт отметила, что отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за последние 12 месяцев. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее отпуск, поскольку среднедневной заработок будет выше. В 2026 году самыми выгодными для отпуска месяцами станут июль (23 рабочих дня), а также апрель, сентябрь, октябрь и декабрь (по 22 рабочих дня).

«В июле 2026 года 23 рабочих дня и только 8 выходных. Это максимум в году, поэтому отпуск в июле окажется наиболее выгодным», — пояснила Карп.

Самым невыгодным месяцем для отпуска станет январь, когда всего 15 рабочих дней. В этом случае сотрудник получит отпускные за дни отпуска, а зарплату — только за фактически отработанные дни. Например, при зарплате 125 000 рублей и отпуске на 15 дней после новогодних праздников общий доход за январь составит 97 324,5 рубля, что на 27 675,5 рубля меньше обычного дохода. Эксперт подчеркнула, что длинные праздничные дни не учитываются при расчете отпускных, поэтому отпуск в январе приводит к финансовым потерям.