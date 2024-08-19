Эксперт назвала, что будет влиять на успех франшизы «Магнит»

Франшиза компании «Магнит» имеет значительные перспективы, учитывая растущий интерес к формату франчайзинга в России. С учетом того, что «Магнит» уже обладает одной из крупнейших сетей в стране с почти 9 тыс. действующих контрактов, это создает устойчивую основу для дальнейшего расширения, сообщила РИАМО к. э. н., доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения», заместитель директора института экономики и финансов ГУУ Валерия Иванова.

Кроме того, франшиза позволяет снизить риски для новых предпринимателей, предоставляя им доступ к проверенной бизнес-модели и бренду. В условиях экономической неопределенности такой подход может привлечь множество инвесторов, что в свою очередь будет способствовать укреплению позиций компании на рынке, считает эксперт.

«Также на успех франшизы „Магнит“ могут повлиять несколько других ключевых факторов. Узнаваемость бренда „Магнит“ (а по данному критерию это сильный бренд) привлекает клиентов и облегчает процесс запуска для франчайзи. При этом необходимо правильно отнестись к выбору местоположения. Магазины должны находиться вблизи жилых районов, что увеличивает поток покупателей», — заявила Иванова.

По ее мнению, разнообразие форматов, предлагаемых «Магнитом» (дискаунтеры, гипермаркеты), позволяет адаптироваться к различным рынкам и потребительским предпочтениям. А эффективная поддержка и обучение со стороны «Магнита» помогут франчайзи избежать распространенных ошибок. При этом, конечно же, общая экономическая стабильность и покупательская способность населения также играют важную роль.

«Кроме запуска франшизы, за последние годы „Магнит“ реализует стратегию трансформации, направленную на развитие электронной торговли и улучшение клиентского опыта. Сеть запустила онлайн-торговлю через ее платформу KazanExpress. Также „Магнит“ оптимизирует программы лояльности и использует аналитику больших данных для улучшения промо-акций и категорийного менеджмента. Кроме того, как мы видим, „Магнит“ активно расширяет сети магазинов и возвращается к активному открытию новых точек, несмотря на рост онлайн-каналов. В том числе и с использованием франчайзинга», — отметила эксперт.