Эксперт назвал время, когда снизятся темпы роста цен в России

В январе–феврале 2025 года можно будет наблюдать замедление деловой активности и, вероятно, снижение темпов роста цен. Однако вряд ли это скажется на жесткой ДКП Центробанка, который, скорее всего, займет выжидательную политику, заявил РИАМО руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина недавно отмечала, что сейчас высокая ключевая ставка в первую очередь оказывает влияние на инфляцию, а не на российский бизнес. По мнению Соловых, так происходит потому, что у бизнеса есть достаточно устойчивости даже для цикла жёсткой денежно-кредитной политики. Однако, безусловно, этот резерв прочности истощаем, поэтому очень важно, как долго продлиться период роста и удержания ключевой ставки, считает эксперт.

Вышедшие на этой неделе данные S&P Global по российскому PMI за ноябрь подтверждают тот факт, что пока деловая активность в стране находится на приемлемом уровне выше 50 пунктов. Более того, и в сфере услуг, и в сфере обрабатывающих отраслей индикатор в ноябре показал рост к октябрю, а совокупный PMI прибавил 1,7 пунктов за месяц, достигнув отметки 52,6 пункта. Для сферы услуг увеличение показателя оказалось максимальным с января 2024 года.

«Однако, если мы посмотрим на рост цен, фиксируемый Росстатом, то я бы отметил, что инфляция в стране замедляться пока тоже не начинает. Так, если смотреть ноябрь в еженедельном размере, то за период с 6 по 11 число показатель был на уровне 8,56% годовых, к 18 числу уже на отметке 8,68% годовых, по данным на 25 ноября уже достиг 8,78% годовых. Такими темпами вполне вероятно, что в декабре будет достигнут уровень в 9% годовых, поскольку потребительская активность перед новогодними праздниками всегда растёт, как и цены», — говорит Соловых.

По его мнению, в январе–феврале мы увидим замедление деловой активности и, вероятно, снижение темпов роста цен. Однако маловероятно, что регулятор будет опираться на эти результаты, поскольку свою роль сыграет сезонность. Скорее всего, ЦБ займёт выжидательную позицию.

«Так что с учётом временного лага весной 2025 года уже можно будет делать предварительные выводы о степени влияния жёсткой ДКП на рост цен и на бизнес-активность», — подчеркивает эксперт.

И в этот момент Банк России даже при своём стремлении к таргету по инфляции в 4% годовых не сможет игнорировать данные по деловой активности в стране. Если проблемы у бизнеса будут локальные, то, вероятно, они будут решаться за счёт адресной поддержки определённых сегментов или даже компаний при сохранении жёсткой ДКП. Это наиболее вероятный сценарий, при котором российские власти, как обычно, будут работать в связке: ЦБ ужесточать в целом, правительство — поддерживать там, где «тонко», полагает Соловых.

«То есть российская экономика при жёсткой денежно-кредитной политике станет охлаждаться, но неравномерно. При возникновении системных проблем у ЦБ, вероятно, не будет другого выхода, кроме разворота своей политики. При этом вполне вероятно, что до этого дело не дойдёт, если рост цен к тому моменту замедлится», — резюмирует эксперт.