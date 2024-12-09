Эксперт назвал Турцию «вторым домом» для России в плане бизнеса

Эксперт БРИКС: Турция может стать для России «вторым домом» в бизнесе

Советник по инвестициям в бизнесе и международной торговле в совете БРИКС Чихангир Тэкжан заявил, что Турция готова стать для России «вторым домом», сообщает «ФедералПресс» .

Выступая на Международной неделе бизнеса в Уфе, которая проходила 3–6 декабря, Тэкжан отметил, что Турция является очень удобным транспортным узлом абсолютно для всех компаний. В этой стране можно проводить все виды денежных переводов без налогов по выгодному курсу.

По словам эксперта, для России Турция готова стать «вторым домом в плане бизнеса».

Тэкжан добавил, что мероприятия, подобные Международной неделе бизнеса, помогают разрушать барьеры и расширять границы сотрудничества.