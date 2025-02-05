Эксперт назвал сумму прибавки, которую получат пенсионеры летом 2025 года

С 1 августа 2025 года пенсии работающих россиян будут увеличены с учетом пенсионных баллов, накопленных в 2024 году. Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин назвал сумму максимальной прибавки — она составит 437,07 рубля, сообщает Газета.ru .

В январе и феврале 2025 года, согласно указу президента, были проведены индексации (увеличение на 7,3% с последующим повышением до 9,5%), которые коснулись не только пенсионеров, не ведущих трудовую деятельность, но и тех, кто работает.

Вскоре после этого, в августе 2025 года, работающие пенсионеры смогут рассчитывать на еще одно повышение своей пенсии: автоматическую корректировку размера страховой пенсии на основании пенсионных баллов, которые сформировались в 2024 году.

«Максимальный размер беззаявительной корректировки страховых пенсий работающих пенсионеров с 1 августа 2025 года составит 437,07 рубля», — уточнил Балынин.

Он также добавил, что с 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий на 14,75%. Предполагается, что к 2025 году средний размер соцпенсий составит около 15,5 тыс. рублей. Военные пенсии с 1 января увеличились на 9,5% — выплаты за январь и февраль будут осуществлены в феврале. Балынин отметил, что это является дополнительным повышением военных пенсий, в то время как запланированная индексация пройдет 1 октября, что приведет к увеличению выплат еще на 4,5%.

С учетом индексации в январе средняя пенсия в России составляет 24 тыс. рублей.