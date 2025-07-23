Эксперт назвал способы снижения текучки кадров среди молодежи

Управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов объяснил, что для снижения текучки кадров работодателям необходимо учитывать потребности молодых специалистов и создавать условия для их развития.

Текучка кадров остается одной из главных проблем для российских компаний. По данным исследований среди HR-специалистов, в 2024 году 32% респондентов отметили рост текучести сотрудников, а в 2025 году этот показатель составил 25%.

Быханов рассказал, что увеличение текучки связано с изменением отношения к работе у молодых специалистов. Он пояснил, что для нового поколения концепция «пожизненного найма» теряет привлекательность. Если раньше сотрудники могли годами работать на одном месте, то сейчас молодежь стремится к новым впечатлениям и профессиональному развитию.

Эксперт подчеркнул, что компаниям важно создавать условия для роста и самореализации сотрудников. В качестве эффективных мер он назвал гибкий график, участие в международных проектах и обучение новым навыкам.

«Компании, которые смогут адаптироваться к этим изменениям, будут успешнее привлекать и удерживать талантливых сотрудников», — заключил Быханов в эфире радио Sputnik.