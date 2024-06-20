Эксперт назвал причину снижения курса стейблкоина USDT

Колебания курса криптовалюты тесно связаны с новыми санкциями против Мосбиржи и остановкой торгов на ней долларом США. Это оказывает влияние на снижение курса стейблкоина USDT ниже 90 рублей, сообщил РИАМО директор по маркетингу Bitget в СНГ Антон Торопцев.

Несмотря на то, что Банк России, по заявлению его представителей, давно был готов к такому сценарию, на рынке просматривается паника, отметил эксперт. Часть населения ринулась скупать наличные доллары, другая часть — избавляться от валюты с оглядкой на укрепляющийся курс рубля. Тем не менее, особой курсовой разницы на Р2Р платформах и в банках не наблюдается. Как и раньше курс доллара в банках и на криптовалютных P2P остается приблизительно одинаковым.

«Проблемы с валютными торгами могут вернуть Россию в лето 2022 года, когда на фоне перекоса торгового баланса рубль начал стремительно укрепляться. Но тут есть один момент — власти вряд ли допустят чрезмерное укрепление национальной валюты, так как в этом случае существенно пострадает бюджет. С этой целью могут отменить требование о продаже львиной доли валютной выручки экспортеров», — заявил Торопцев.

Прогнозы снижения цен на нефть — еще один фактор, который играет против укрепления рубля. В условиях снижения доходов от продажи энергоносителей РФ невыгодна дешевая нацвалюта.

В долгосрочной перспективе поводов для укрепления рубля нет, считает Торопцев. Против РФ в том числе играют особенности положения страны на геополитической арене, невиданное санкционное давление, а также наводнение экономики свеженапечатанными рублями, подчеркнул эксперт.

«Стоит отметить, что на фоне позитивных прогнозов по доллару не стоит связываться с безналом. Курс в банках — невыгодный, да и обналичить нельзя. Долларовые стейблкоины — удобная и не такая рискованная альтернатива», — рекомендовал Торопцев.