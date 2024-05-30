Эксперт назвал причину роста цен на ритуальные услуги в России

Президент Союза похоронных организаций и крематориев Павел Кодыш считает, что цены на ритуальные услуги в России выросли в связи с подорожанием сопутствующих материалов, сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, также увеличилась стоимость коммунальных платежей контор, в том числе за газ и свет. Помимо этого, подорожала и сама цена за выполненную работу.

«Соответственно, когда составляется смета, идет калькуляция, она тоже идет с подорожанием», — объяснил Кодыш.

Специалист также обратил внимание, что цены на гробы остались неизменными. Стоимость могла вырасти лишь на дорогие гробы, поскольку они нуждаются в обработке, считает Кодыш.

Глава Союза похоронных организаций и крематориев также напомнил, что в России предусмотрены социальные гарантии, благодаря которым граждане могут проводить родных в последний путь практически бесплатно.