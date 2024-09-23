Эксперт назвал подвох альтернативных вкладам инвестиций от банков

Цифровые финансовые активы (ЦФА), краудлендинг, структурные продукты, а также коммерческая недвижимость — варианты альтернативных вкладам инвестиций, предлагаемых банками. Однако все они имеют ряд минусов, предупредил кандидат экономических наук, автор книги «Капитал. Как сколотить капитал, как его не потерять, и почему нам его так не хватает» Алексей Марков. Эксперт считает, что в этом аспекте лучше всего начинать со вкладов и биржевых инструментов — акций и облигаций, сообщает kp.ru .

Цифровые финансовые активы напоминают облигации. Так, компания получает финансирование от инвесторов и гарантирует, что будет выплачивать ежемесячный доход, а по окончании установленного срока вернет все привлеченные средства. Клиент банка в этом случае — кредитор, а сам банк — посредник.

Основной недостаток ЦФА — вероятность финансовых потерь, отметил Марков. Однако в данном случае риски значительно выше, чем при покупке облигаций.

Что касается краудлендинга, то его основная идея заключается в том, что платформы привлекают средства частных инвесторов, которые предоставляются малым и средним предприятиям под высокие процентные ставки. Прибыль платформы получают за счет комиссий.

Структурные продукты состоят из двух частей — рискованной (нацелена на увеличение прибыли) и защитной (снижает риски в случае непредвиденных обстоятельств). Доход зависит от сценариев, которые прописаны в договоре. Разобраться во всех нюансах достаточно трудно, по словам экономиста, из-за большого количества сложных формул. Для банков данный способ является выгодным, ведь они зарабатывают на комиссиях, а вот для частного инвестора присутствуют высокие риски.

Банки также предлагают вклады в коммерческую недвижимость, а именно — строительство того или иного объекта. На средства вкладчика возводятся торговые помещения для дальнейшей сдачи их в аренду. По сути, это доверительное управление, и инвестор не может влиять на действия управляющего.

Алексей Марков рекомендовал гражданам начинать со вкладов и традиционных биржевых инструментов — акций и облигаций. По его мнению, задумываться об альтернативных инвестициях имеет смысл при портфеле более 10 млн рублей. Однако чем выше обещанный доход, тем выше риски, заключил эксперт.