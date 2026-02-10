В 2025 году в столице возвели почти 40 промышленно-производственных объектов, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Среди них: научно-производственные комплексы, заводы, технопарк, верфь, здания для технической очистки воды и другие предприятия. Площадки для размещения промышленных производств появились в восьми округах города.

«Объемы строительства производственных объектов в Москве остаются высокими. В 2025 году возвели около 40 объектов промышленно-производственного назначения общей площадью свыше 410 тысяч квадратных метров. При этом большинство сооружений построили инвесторы — более 30 зданий, площадь которых составила почти 268 тысяч квадратных метров. Для сравнения, в 2024 году построили всего 20 таких объектов как за счет городского бюджета, так и на внебюджетные средства», — поделился вице-мэр Ефимов.

Возведение новых промышленных предприятий стало возможным благодаря поддержке города, в частности реализации программы стимулирования создания мест приложения труда и масштабным инвестиционным проектам, а также условиям, которые предлагает своим резидентам особая экономическая зона «Технополис Москва».

«Высокие темпы строительства и запуска в эксплуатацию строительных объектов в Москве являются залогом поступательной динамики промышленного производства и экономики столицы. Промышленные объекты — это ядро материально-технической базы для наращивания выпуска продукции. Осмысленное и планомерное возведение промышленных объектов формирует условия для создания новых рабочих мест. В свою очередь, это позволяет Москве занимать лидирующие позиции в РФ по уровню занятости и устойчивости роста валового регионального продукта», — считает независимый экономист Андрей Бархота.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице проводится комплексная работа по формированию современной промышленной инфраструктуры.

Основная задача — обеспечить условия для динамичного развития производственного сектора, ускоренного внедрения новых технологий и дальнейшего укрепления инвестиционной привлекательности города. К 2030 году объем таких площадей увеличится более чем в два раза — с 12 до 25 млн кв. м. Это создаст дополнительный импульс для экономического роста и появления новых возможностей для бизнеса.

Строительство производственных комплексов увеличивает промышленный потенциал Москвы и способствует созданию новых высококвалифицированных рабочих мест.

«В 2025 году появился четырехэтажный технопарк для производства пищевых продуктов площадью более 10 тыс. кв. м. Его построили за счет внебюджетных источников финансирования в районе Очаково-Матвеевское, рядом с комбинатом „Очаково“ на улице Рябиновой. В здании создана специальная инфраструктура для малого и среднего бизнеса и лаборатории пищевых исследований. В нем расположены производственные помещения со встроенными административно-бытовыми блоками, торговые точки, кафе», — пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Мосгосстройнадзор ввел объекты в эксплуатацию после того, как контролировал их строительство на всех этапах.

С 2011 года в столице появилось более 320 новых производственных объектов, совокупная площадь которых составляет порядка трех миллионов квадратных метров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным сообщил, что московская промышленность вернула себе позиции одной из ведущих отраслей экономики города.