Эксперт Моржаретто: европейскому автопрому грозит судьба Детройта
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Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что кризис в автомобильной промышленности на европейском рынке вызван целым рядом факторов, среди которых важную роль сыграл отказ Запада от дешевых российских энергоносителей, сообщает Газета.ru.
Ситуация на европейском рынке вызвана рядом проблем. Отказ от российской энергетики — одна из них, считает эксперт.
«Также европейский автопром опередили китайцы. Сегодня КНР предлагает интересные продукты по низким ценам. А вот „зеленая“ экономика оказалась неэффективной. Европейские производители вынуждены работать по неэффективной», — пояснил Моржаретто.
По мнению эксперта, для преодоления кризиса автопроизводителям ЕС придется принимать серьезные меры. В противном случае им грозит судьба одного из крупнейших промышленных центров США — Детройта, который некогда был процветающим автомобильным хабом, но впоследствии превратился в город-призрак.