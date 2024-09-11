Эксперт Моржаретто: европейскому автопрому грозит судьба Детройта

Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что кризис в автомобильной промышленности на европейском рынке вызван целым рядом факторов, среди которых важную роль сыграл отказ Запада от дешевых российских энергоносителей, сообщает Газета.ru .

Ситуация на европейском рынке вызвана рядом проблем. Отказ от российской энергетики — одна из них, считает эксперт.

«Также европейский автопром опередили китайцы. Сегодня КНР предлагает интересные продукты по низким ценам. А вот „зеленая“ экономика оказалась неэффективной. Европейские производители вынуждены работать по неэффективной», — пояснил Моржаретто.

По мнению эксперта, для преодоления кризиса автопроизводителям ЕС придется принимать серьезные меры. В противном случае им грозит судьба одного из крупнейших промышленных центров США — Детройта, который некогда был процветающим автомобильным хабом, но впоследствии превратился в город-призрак.