Эксперт Меренков: рост зарплат не поспевает за увеличением цен на автомобили

По его словам, автокредит — важная опция покупки автомобиля, но из-за высокой стоимости он стал длиннее. Если в 2021 году средний срок составлял 4,39 года, то в 2024 году достиг 5 лет.

«Высокая стоимость требует удлинять срок, чтобы ежемесячный платеж не так сильно бил по кошельку. При этом рост зарплат не поспевает за ростом цен на автомобили, что объясняет рекордное число автокредитов (почти 800 тысяч в первом полугодии)», — подчеркивает эксперт.

При этом, по его мнению, стоит обратить внимание вот на какой аспект: 61% выдачи — это кредиты с высокой долговой нагрузкой (за 2 года произошло увеличение на 20 позиций). В качестве ответной меры ЦБ с 1 июля ввел соответствующий рисковый коэффициент, комментирует Меренков.

Дальнейшая судьба автокредитования зависит от пределов объема кредитования, считает он.

«Если мы посмотрим на сегмент ипотеки, то там уровень ставок фактически сделал ипотеку недоступной, за исключением ДВФО (Дальневосточного федерального округа – ред.). В этом смысле это может быть неким прообразом автомобильного рынка и, по ожиданиям, приведет к падению продаж», — заключает эксперт.