Эксперт Марцинкевич спрогнозировал рост цен на обогащенный уран к 2030 году

Если к 2028-му «Росатом» построит 4 реактора в Турции, 4 — в Китае, 2 — в Бангладеше и 2 — в Индии, то он может прекратить продажу обогащенного урана США без потерь для себя. Это приведет к росту стоимости ядерного топлива во всем мире, заявил РИАМО главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич.

Ранее РИА Новости сообщило, что США, Европу и Азию ждет жесткая конкуренция за обогащенный уран в ближайшие годы.

По словам Марцинкевича, на сегодняшний день на «Росатом» приходится 46% всех производственных мощностей в мире по обогащению урана до энергетических уровней.

«Строя АЭС за рубежом, „Росатом“ подписывает с партнерами по энергетике топливные контракты и тем самым создает новый рынок сбыта обогащенного урана. Таким образом, каждая новая построенная „Росатомом“ АЭС умаляет значение американского рынка ядерной энергетики», — отметил эксперт.

Что же касается планов США перестать зависеть от поставок российского обогащенного урана с помощью Казахстана или собственного импортозамещения, то они, по оценке Марцинкевича, выглядят весьма туманными.

«США закупали до 25% обогащенного урана у „Росатома“. Могут ли США найти альтернативных поставщиков — это большой вопрос. Если говорить о среднесрочной перспективе, то собственных технологий обогащения урана у США нет. В Америке работает завод европейской компании Urenco. В США считают, что 2 млрд долларов, которые выделило правительство США, хватит для того, чтобы увеличить на 15% производство урана и лет через 7-8 быть готовыми к замещению российских поставок», — объяснил специалист.

Он добавил, что правительства Англии, Германии и Нидерландов, владеющие акциями Urenco, тоже собираются финансировать в импортозамещение российского обогащенного урана, но решение по этому вопросу принять непросто, все нужно обсуждать.