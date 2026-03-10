Эксперт Кузьмин заявил о росте цен в барах на 10–20% в 2026 году

В 2026 году цены в барах вырастут на 10–20%, а часть заведений закроется из-за роста издержек, сообщает Газета.ru .

Игорь Кузьмин заявил, что повышение цен — «прямая арифметика отрасли». Закупка алкоголя дорожает, акцизы растут, требования к учету усложняются, зарплаты увеличиваются быстрее выручки. При этом гости стали реже выходить и чаще выбирают встречи дома.

«В 2026 году мы увидим системное повышение цен — в среднем на 10–20% по основным позициям. Средний чек прибавит порядка 15–25%. Иначе экономика не сходится», — объяснил эксперт.

По его словам, наибольший риск закрытий у небольших пабов у дома и нишевых баров без четкой концепции. Средний сегмент окажется под самым сильным давлением из-за высокой аренды и нестабильных закупок.

Премиальные и сетевые проекты чувствуют себя устойчивее за счет наценки и масштаба. Бизнес будет экономить на ассортименте, персонале и автоматизации учета.

«Рынок сократится, но станет более профессиональным», — резюмировал Кузьмин.

