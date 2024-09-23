Эксперт: курс рубля к юаню показывает относительное укрепление

К концу минувшей рабочей недели юань немного ослабил позиции на Мосбирже после предшествовавшего этому роста. В преддверии очередного налогового периода курс рубля к юаню показывает относительное укрепление, а по мере приближения пика выплат национальная валюта может получать допподдержку, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

В числе оптимистичных для российской и китайской экономик новостей — статистика Главного таможенного управления КНР, которая говорит о заметном наращивании Китаем импорта нефти (рост на четверть) и сжиженного природного газа (рост на треть) из России, отметил эксперт.

«Между тем, Народный банк Китая оставил без изменений основные кредитные ставки, несмотря на прогнозы многих участников рынка на возможное смягчение денежно-кредитной политики, как и в случае с Федрезервом», — заявил Тимошенко.

По прогнозам эксперта, торговый диапазон юаня с 23 по 27 сентября составит 12,85-13,15 рубля.