Эксперт Курганов: доллар «под подушкой» подвержен инфляции

Нужно ли сейчас покупать наличные доллары и евро, зависит от целей и личного финансового плана каждого, сообщил РИАМО основатель международной компании Leader Wealth Management Роман Курганов.

По его словам, в этом вопросе необходимо учесть ряд факторов: потребуются ли доллары в ближайшее время, будут ли поездки, планируется ли покупка недвижимости за границей, оплата обучения детей в зарубежном университете и прочее.

«Если накапливаете средства в твердой валюте либо планируете покупку товара/услуги, привязанной к импорту (из-за рубежа), то однозначно следует покупать на регулярной основе валюту», — рекомендует эксперт.

Если у граждан уже есть определенная сумма наличных в долларах и евро, то следует четко понять, для какой цели хранятся наличные.

«Однако не стоит забывать, что у доллара также есть инфляция, которая в последние годы выше ожиданий аналитических центров. Тем самым при хранении доллара или иной валюты дома „под подушкой“ инфляция будет применяться, и средства будут терять покупательскую способность», — заявил Курганов.