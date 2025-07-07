Эксперт Костиков оценил влияние новых тарифов США на курс рубля и политику ЦБ

ЦБ РФ впервые за три года снизил ключевую ставку до 20% годовых. По словам профессора Игоря Костикова, это решение связано со снижением инфляционного давления и постепенным восстановлением экономики. Эксперты прогнозируют дальнейшее плавное снижение ставки во втором полугодии 2025 года, а к 2027 году она может достичь нейтрального диапазона 7,5–8,5%.

Банки начали снижать ставки по вкладам еще до решения ЦБ. Лучшие предложения на июль 2025 года достигают 30% для новых клиентов, но ожидается дальнейшее снижение ставок. Костиков отметил, что сейчас выгодно открывать депозиты с фиксированной ставкой, пока они остаются высокими. Прогнозы по ставкам вкладов напрямую зависят от динамики ключевой ставки и внешнеэкономических факторов.

За первые шесть месяцев 2025 года рубль укрепился к доллару более чем на 30%. Костиков объяснил, что этому способствовали высокая ключевая ставка, снижение спроса на импорт и надежды на смягчение санкций. Эксперт подчеркнул, что текущее укрепление рубля может быть временным, а покупка долларов может рассматриваться как способ диверсификации.

В США обсуждается введение 500% тарифов на импорт из стран, покупающих российские ресурсы и не поддерживающих Украину. Законопроект сенатора Линдси Грэма* поддерживают 84 из 100 сенаторов, но окончательное решение остается за Дональдом Трампом. Костиков отметил, что такие меры могут серьезно повлиять на экспорт российских энергоресурсов, снизить доходы и осложнить торговые отношения с ключевыми партнерами, в первую очередь с Индией и Китаем.

Костиков подчеркнул, что США стремятся не только ослабить Россию геополитически, но и занять большую долю мирового энергетического рынка.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов