Эксперт Короев: спреды в цене продажи и покупки валюты могут сильно различаться

Геополитика привнесла очередную мощную порцию волатильности на рынки. Спреды в цене продажи и покупки валюты могут сильно различаться на фоне неопределённости, заявил РИАМО начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Волатильность на рынках выросла на фоне геополитической риторики. Спреды в цене продажи и покупки могут разъезжаться на фоне неопределенности. Но тенденция для рубля в случае потенциального начала процесса снятия ограничений в той или иной перспективе очевидно позитивная, прокомментировал эксперт.

«Возможно, сегодня мы видим локальные максимумы рубля до новых вводных, более четкого понимания по геополитическому вопросу», — предположил Короев.

По его мнению, сейчас сложно назвать адекватный диапазон курса: локально это 92-96 рублей, более широкий в условиях текущей повестки и высокой волатильности — 90-100 рублей за доллар.