Эксперт: ключевая ставка повысится до 18% при росте индекса потребительских цен

Несмотря на некоторое замедление инфляции в июне, рост цен в июле возобновился. Это может заставить ЦБ поднять ключевую ставку на заседании 26 июля. Окончательное решение по росту ставки будет зависеть от индекса потребительских цен к дате заседания ЦБ, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

«В базовом сценарии мы ожидаем поднятие ставки на 2 процентных пункта до 18%. Однако, если индекс потребительских цен к дате заседания продолжит рост выше прогноза, то не исключено, что ЦБ будет вынужден пойти на увеличение ключевой ставки с большим шагом», — сказал он.

Рост ключевой ставки, в целом, оказывает охлаждающий эффект на фондовый рынок, однако очень важна риторика ЦБ, подчеркивает эксперт. Если это, условно, последнее повышение перед разворотом цикла высоких ставок и далее следует со всеми оговорками ожидать снижение ставки, то это будет позитивно воспринято рынком. Если же последует риторика, что вероятны и следующие повышения ставки, то это будет явно негативный сигнал для перспектив фондового рынка в свете сохраняющейся неопределенности, прокомментировал Тимошенко.

«На сегодняшний день в сложившихся обстоятельствах решение по ставке имеет ограниченный эффект на курс рубля, но остается одним из факторов его поддержки. Рост ставки безусловно окажет повышательное давление на кредитно-депозитные ставки, но кривая ставок, опять же, будет зависеть от риторики регулятора и ожиданий участников рынка — насколько долго продлится период высоких ставок. Так или иначе, рынок уже заложил рост ставки до 18% как минимум в свои краткосрочные продукты», — резюмировал он.