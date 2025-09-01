Эксперт Кирьянов: ИИ помогает компаниям прогнозировать потребительский спрос

В условиях глобальных экономических изменений и цифровизации российские компании сталкиваются с необходимостью адаптации к новым реалиям. Одной из таких является применение искусственного интеллекта (ИИ). В чем же заключается значимость использования нейросетей для бизнеса и как это влияет на потребителей, сообщил РИАМО директор по маркетингу и коммуникациям modi Максим Кирьянов.

Нейросети становятся неотъемлемой частью современного бизнеса, поскольку они позволяют компаниям не только оперативно адаптироваться к изменениям на рынке, но и значительно улучшать качество взаимодействия с клиентами. Использование искусственного интеллекта помогает прогнозировать потребительский спрос, формировать персонализированные предложения и предугадывать тренды, что позволяет быстрее реагировать на запросы современных клиентов.

«Компании в России все активнее внедряют современные технологии, чтобы предлагать продукцию, которая соответствует актуальным потребительским предпочтениям. Нейросети позволяют не только оптимизировать внутренние процессы, но и генерировать новые идеи, которые не оставят равнодушными как взрослое поколение, так и молодежь, подростков или детей», — пояснил Максим Кирьянов.

Особенно ярким примером использования ИИ стал новый формат генерации изображений для подарочных карт. С помощью нейросетей компании и их клиенты могут сами создавать уникальные дизайны без необходимости в привлечении профессионалов. Это не только ускоряет процесс разработки, но и делает его более доступным для пользователей.

«Недавно мы запустили тестовый формат генерации изображений для подарочных карт с помощью искусственного интеллекта, что позволило нам и нашим клиентам создавать уникальные дизайны, экономя время и ресурсы. Благодаря оперативному проведению A/B тестов мы стали легко определять, какой дизайн наиболее востребован у покупателей. Так, первая карта с детским дизайном — изображением медвежонка с подарками — сразу стала хитом и заняла 55% доли продаж среди всех карт», — отметил Кирьянов.

Использование нейросетей помогает российским компаниям не только оптимизировать процессы и сокращать затраты, но и обеспечивать высокий уровень удовлетворенности потребителей, предлагая персонализированные и востребованные предложения.