Эксперт Калугин: молодой картофель за май подорожал в России на 13%

За минувший год стоимость молодого картофеля в России выросла на 15,5%. Причем наибольший рост произошел с начала мая 2024 года, когда продукт увеличился в цене сразу на 13%, сообщил РИАМО сооснователь и CEO облачного сервиса мониторинга и анализа цен «Ценозавр» Константин Калугин.

Сервис проанализировал цены на молодую картошку в федеральных и региональных торговых сетях крупных городов России.

Несмотря на то, что Египет сократил поставки картофеля в Россию, катастрофы не случилось — на прилавках магазинов стала появляться молодая картошка, выращенная в России. В ближайшие недели ее станет намного больше, так как пойдут поставки из южных регионов: Ставропольского края, Краснодарского края и Астраханской области, отмечает эксперт.

Помимо Египта картофель в Россию завозят из Белоруссии, Азербайджана, Израиля и других стран, напомнил он.

«На данный момент килограмм молодого картофеля можно купить в среднем за 101,2 рубля. Ценники в различных городах и торговых сетях разнятся от 51,99 рубля до 189,82 рубля за кг. Стоит отметить, что за минувший год молодая картошка подорожала на 15,5%. Наибольший рост произошел с начала мая, продукт увеличился в цене на целых 13%», — сказал Калугин.

По его мнению, благодаря тому, что в ближайшее время ожидаются существенные поставки молодого картофеля с отечественных полей, ситуация стабилизируется. Рост цен должен прекратиться, а затем картофель и вовсе начнет дешеветь, резюмировал эксперт.