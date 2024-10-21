Эксперт Калманович: ЕЦБ может довести европейские банки до банкротства

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович отметил, что сейчас банки вынуждены балансировать между интересами западных стран, РФ и собственными. Об этом сообщает РИА Новости .

По его словам, при этом каждая из сторон этого треугольника будет недовольна решением, к которому придут две другие.

«Приходится идти на компромисс и сокращать ассортимент услуг физическим и юридическим лицам. В первую очередь ограничения коснулись переводов в иностранной валюте и накопительных счетов», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что при сложившихся условиях ЕЦБ может просто задушить кредитные организации и все закончится банкротством.

Сейчас европейские банки заперты в РФ. Им тяжело вести бизнес, а также не получается продать свои активы. При этом для клиентов регулярно вводят разные ограничения.