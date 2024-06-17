Эксперт Юшков: полный переход ТЭС на российское оборудование займет 2-3 года

Полный переход отечественных теплоэлектростанций (ТЭС) на российское оборудование займет не меньше двух-трех лет, заявил РИАМО ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее Минэнерго попросило правительство разрешить устанавливать на ТЭС оборудование иностранного производства, поскольку поставки отечественных турбин, котлов и трансформаторов задерживаются.

На данный момент от инвесторов требуется установка только российского оборудования при строительстве и модернизации объектов крупной генерации.

«Новое оборудование для электростанций требуется здесь и сейчас, а российские производители пока не справляются с объемом заказов. Турбины большой мощности производят в России штучно, их просто не хватает, а менять изношенное оборудование на ТЭС нужно регулярно. К тому же оно нередко выходит из строя», – прокомментировал Юшков.

По его словам, раньше на российских электростанциях использовались европейские турбины, которые производила компания Siemens, а теперь будет устанавливаться оборудование из Китая.

«Но это временная мера», – считает эксперт.