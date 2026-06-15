Эксперт Якубович: платежный стикер помогает детям платить безопаснее

NFC-стикеры, браслеты и кольца позволяют платить без телефона, но их легче потерять или незаметно украсть. Об этом рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович, сообщает RuNews24.ru .

Платежные стикеры, браслеты и кольца дублируют функцию бесконтактной карты. NFC-сигнал перехватить нельзя, но стикер может отклеиться, а кольцо или браслет можно не сразу заметить при краже.

«Многие считают, что телефон надёжнее. Утерянный, но заблокированный телефон требует FaceID или отпечатка пальца для крупного платежа. У стикера такой защиты нет по определению. Эксперты рекомендуют в случае утери любого из устройств действовать одинаково: немедленно заблокировать его через приложение или звонок в банк. Технически телефон сложнее использовать без вашего ведома», — рассказал Якубович.

Разработчики предусмотрели базовую защиту: пин-код, удаленную блокировку и лимиты на траты. На стикерах не печатают номер карты и CVV-код, поэтому их нельзя использовать для онлайн-покупок.

Якубович отметил, что стикер удобен для пожилых людей и детей. Родитель может перевести деньги на отдельный носитель, а ребенок не увидит реквизиты основной карты и не сможет потратить средства в интернете.

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