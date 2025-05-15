Эксперт Иваницкий: вклады привлекательны с точки зрения доходности и риска

В текущем году банки в РФ снижают ставки по вкладам. При этом вклады все еще остаются оптимальным инструментом с точки зрения доходности и риска, заявил глава центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета, партнер-эксперт «Яков и партнеры» Илья Иваницкий. Об этом сообщает «Коммерсант».

Несмотря на то, что 4 заседания подряд ЦБ оставляет ключевую ставку на уровне 21%, крупные российские банки корректируют ставки вниз. К середине марта текущего года средняя доходность депозитов на срок от 3 до 12 месяцев достигла 19,9% годовых, к маю она снизилась еще больше. На фоне этого упали и темпы кредитования.

Несмотря на это, вклады остаются привлекательным инструментом. Как утверждает Иваницкий, с их помощью граждане могут увеличить доходность, причем с минимальными рисками.

Однако эксперт утверждает, что вклады можно отнести к краткосрочным инструментам. Те граждане, которые хотят более высокую доходность на более продолжительный срок, могут воспользоваться либо вкладами на несколько лет, либо облигациями надежных компаний.

Ранее стало известно, что средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках РФ снизилась до 19,6%.