Эксперт: инициатива ЛДПР о передаче пенсионных баллов является неоднозначной

Передача пенсионных баллов от детей родителям является неоднозначным решением, которое выглядит как попытка переложить поддержку семьи на плечи граждан, сообщила РИАМО директор ИЭФ ГУУ, профессор, д. э. н. Галина Сорокина.

Фракция ЛДПР Государственной думы РФ ранее внесла предложения об изменении Федерального закона «О страховых пенсиях» разрешив детям передавать свои пенсионные баллы родителям. Такие действия, по мнению законодателей, позволят повысить пенсию и будут стимулировать граждан иметь много детей.

Принятие такой законодательной инициативы — очень неоднозначное решение, считает Сорокина. Эксперт объяснила свою точку зрения следующими причинами.

Во-первых, добровольная передача пенсионных баллов для увеличения пенсии родителям сегодня снизит пенсию передающего в будущем, таким образом, получается замкнутый круг.

Во-вторых, еще больше обостряются психологические проблемы повышенных ожиданий родителей и подмена своей жизни жизнью детей, считает Сорокина.

Сегодня государство за уход за ребенком до полутора лет дает одному из родителей пенсионные баллы. За год ухода за первым ребенком можно получить 1,8 балла, за второго уже 3,6, а за 3 и 4 ребенка это уже 5,4 балла.

«В связи с чем видится, что законодательная инициатива попытка переложить поддержку семьи и стимулирование рождения детей на плечи граждан. Хотя имеется прямая заинтересованность государства в положительной динамике роста населения страны не за счет миграции, а за счет повышения рождаемости и средней продолжительности жизни» — резюмировала Сорокина.