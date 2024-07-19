Эксперт: импорт бумаг и картона из КНР в РФ вырос до 1,2 млрд долларов за 2 года

Относительно перспектив увеличения экспорта продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) российских производителей на международный рынок в стране сохраняется здоровый оптимизм. При этом Китай за два года стал одним из крупнейших торговых партнеров России, заявила РИАМО президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Ольга Калюжная.

«Китай за два года стал одним из крупнейших рынков продаж для российских производителей фанеры. Кроме того, растет потребление и на внутреннем рынке», — отметила специалист.

При этом Россия остается самообеспеченной лесной продукцией с точки зрения удовлетворения внутреннего рынка, особенно в сегменте механической деревообработки (пиломатериалы, древесные плиты). Страна импортирует не так много товаров продукции ЛПК в стоимостном объеме. Основной объем покрывается внутренним производством.

«Китай за два года (2022–2024 гг.) стал основным торговым партнером, который поставляет в Россию различные виды высокосортных бумаг и картонов. Так за два года импорт из Китая вырос с 484 млн долларов в 2021 году до 1,2 млрд долларов в 2023 году», — подчеркнула Калюжная.

Общий объем импорта лесной продукции в Россию с 2021 по 2023 год из всех стран сократился с 3,74 млрд долларов до 2,23 млрд долларов. Кроме Китая, ключевыми партнерами страны остаются Турция и Южная Корея — также в основном в сегменте целлюлозно-бумажной продукции.

«Что касается перспектив импорта, то в ближайшее время ситуация сохранится — в России производятся не все виды бумаги и картонов, поэтому часть номенклатуры необходимо импортировать для сохранения баланса спроса и предложения на рынке», — пояснила эксперт.