Эксперт Худалов спрогнозировал рекордные цены на золото из-за инфляции в США

Продолжение роста инфляции в Штатах может привести цену на золото к новым рекордам до конца текущего года, сообщил главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов, пишет РИА Новости .

В апреле стоимость золота достигла исторических максимумов. Она оказалась выше 2,4 тыс. долларов за унцию. Причиной скачка цены стали обострение ситуации на Ближнем Востоке, ожидания изменений в монетарной политике американской Федеральной резервной системы.

«Многочисленные источники говорят о вероятном продолжении роста инфляции в США, что может привести к новым ценовым рекордам», — считает Худалов.

По его словам, сейчас наблюдается коррекция цен на золото из-за укрепления доллара. Еще цена на этот драгоценный металл сильно оторвалась от уровня себестоимости даже самых высокозатратных добытчиков. Таким образом, производители отрабатывают даже самые низкосортные руды, повышая предложение на рынке.