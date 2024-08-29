Эксперт Христианов: сложнее всего ограничить спрос на кредиты госкомпаний

Среди всех категорий заемщиков, спрос на кредитование которых власти планируют охладить в ближайшее время, сложнее всего будет ввести такие ограничения на кредиты госкомпаний, сообщил РИАМО первый зампред РосДорБанка Эдуард Христианов.

По его мнению, проще всего охладить спрос в категории кредитов с субсидированием ставки. По большому счету это уже произошло: с 1 июля 2024 года прекращены либо сильно урезаны программы субсидирования ставок по льготной ипотеке, напомнил эксперт. По оставшимся программам государство рассматривает возможность корректировки механизма субсидирования льготной ипотеки, отвязав компенсацию от растущей ключевой ставки.

Следующая категория кредитов, спрос на которые можно охладить, — это розничные кредиты, отметил Христианов.

«Повышая надбавки к коэффициентам риска по розничным необеспеченным кредитам, Банк России добивается снижения темпов роста выдач таких кредитов. К сожалению, возможности регулятора здесь ограничены, так как клиенты банков могут просто перейти в микрофинансовые организации или ломбарды», — констатировал эксперт.

Он уверен, что сложнее всего будет ограничить спрос на кредиты госкомпаний.

«В основном это первоклассные или просто хорошие заемщики, и банки сами по себе не перестанут их кредитовать. Тут нужны решения собственника по ограничению одобрения таких сделок. Но остается вопрос, как госкомпании в такой ситуации будут выполнять обязательства по госконтрактам», — подчеркнул Христианов.