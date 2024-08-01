Эксперт Хижняк: «Креативная экономика» - неотъемлемая часть правового поля РФ

Госдума РФ приняла в конце июля закон «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации».

Законодательная инициатива направлена на определение основ регулирования организации и развития в Российской Федерации креативных индустрий, как базового сектора креативной экономики, и устанавливает условия деятельности и возможные меры государственной поддержки субъектов креативных индустрий.

«В целом, законопроект направлен на дальнейшее внедрение элементов креативной экономики и развитие сферы креативных индустрий в Российской Федерации в целях увеличения вклада креативной экономики в ВВП страны за счет продуктов с высокой добавленной стоимостью», - отметил Хижняк.

Это соответствует поручению президента России Владимира Путина, который дал однозначное поручение закрепить этот сектор экономики в нашем законодательстве, дать ему нормативную возможность нарастить долю в ВВП страны минимум до 6% к 2030 году.

«Хочется сказать, что после доработки с креативными индустриями, с большим количеством мнений как игроков рынка, так и субъектов нашей страны в итоговом документе также было закреплено несколько постулатов. Регионам дается право выбирать собственные уникальные, приоритетные для себя практики развития креативных индустрий, что дает возможность выбирать приоритеты каждому», - обозначил эксперт.

Например, в Московской области большое внимание уделяется НХП, и нормы федерального уровня дают им дополнительный импульс для развития, повышения коммерческой и уникальной туристической привлекательности.

Также список видов креативных индустрий сделан открытым. Продолжается работа с Росстатом по формированию максимально четкой методологии оценки развития креативной экономики.

«И, что важно, депутаты утвердили создание Единого реестра креативных индустрий, с помощью него, отрасль будет выведена из «тени», а занятым в ней предпринимателям поддержка будет оказываться адресно и системно», - рассказал Алексей Хижняк.