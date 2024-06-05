Эксперт Халилов: одна из основных задач ПМЭФ – раскрыть потенциал регионов

Санкт-Петербург в 27 раз принимает у себя международный экономический форум. В 2024 году наиболее значимая экономическая конференция в мире закладывает единую смысловую линию для всех стран-участниц – формирование новых совместных точек роста. Вместе с тем форум уделяет большое внимание внутренним экономическим отношениям, в том числе традиционно выступая площадкой для диалога регионов, федеральных структур и представителей бизнеса.

В 2023 году в Санкт-Петербурге было заключено сделок почти на 4 трлн рублей и представлено регионами более 50 инвестиционных проектов, что говорит о чрезвычайной важности сохранения баланса между внутренними и внешними торгово-экономическими отношениями в программе форума. Обмен практиками, а также включение отечественных и иностранных предприятий в тесное сотрудничество с регионами, рисует основные контуры дальнейшего развития экономики страны.

«ПМЭФ с каждым годом дополняет программу, в том числе развивая гуманитарную и просветительскую часть площадки посредством включения в работу Росмолодежи и Российского общества «Знание», - сказал Халилов.

Политолог отметил, что нарратив Запада о всеобъемлющем контроле транснациональных компаний и изоляции России полностью провалился. ПМЭФ вернулся к допандемийным показателям, собрав участников из 136 стран.

«Россия показывает, что многополярность должна формироваться не только в геополитическом, но и в экономическом аспекте. Страны, которые Европа считала экономически несостоятельными, сегодня в Санкт-Петербурге находятся в центре нового этапа истории, где мировая экономика может расти только посредством глобальной кооперации», - добавил эксперт.