Эксперт озвучил, что мешает ускоренному смягчению ДКП в России

сегодня в 09:44

Эксперт Хачатурян: тренд на ослабление рубля будет толкать инфляцию вверх

Текущая ситуация в российской экономике хоть и демонстрирует устойчивость, все же характеризуется некоторыми негативными аспектами, которые будут сдерживать ускоренное смягчение ДКП, сообщил РИАМО доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финуниверситета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

По мнению эксперта, среди таких факторов следует выделить следующие. Во-первых, это рост инфляционных ожиданий населения до 13,5% в августе против 13% в июле. Во-вторых, начавшийся спекулятивный тренд на ослабление курса национальной валюты.

«Этот аспект играет на руку экспортерам, которым предстоит уже в конце сентября продавать валютную выручку для уплаты налогов за 9 месяцев 2025 года», — отметил Хачатурян.

Кроме того, нынешние показатели курса национальной валюты больше соответствуют прогнозам правительства, согласно которым средний курс доллара на конец 2025 года должен быть 100 рублей, добавил он.

«Однако подобная динамика в целом носит дестабилизирующий характер, толкая инфляцию вверх из-за увеличения стоимости импортных товаров для конечного потребителя», — заявил эксперт.