Эксперт Гриф оценил риски снижения ставок по вкладам

Финансовый эксперт Александр Гриф заявил, что снижение ставок по вкладам не угрожает устойчивости банковского сектора. Небольшие банки могут столкнуться с трудностями, сообщает «ФедералПресс» .

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков снизилась с 15,10 % в начале января до 13,80 % во второй декаде марта, следует из данных Банка России.

Финансовый эксперт Александр Гриф пояснил, что само по себе снижение ставок не свидетельствует о кризисе. По его словам, речь идет о перенастройке стоимости денег в экономике. Он отметил, что регулятор фиксирует комфортное покрытие клиентских средств рублевыми ликвидными активами и соблюдение норматива краткосрочной ликвидности у большинства системно значимых банков.

Эксперт добавил, что банки продемонстрировали способность управлять процентным риском, а маржа сектора в период снижения ставок остается стабильной. Крупных дефолтов в этом году он не ожидает. При этом небольшие банки более уязвимы, поскольку при снижении ставок у них быстрее сокращается доход от размещения свободной ликвидности. Называть конкретные организации Гриф отказался.

Комментируя выбор между вкладами и недвижимостью, эксперт подчеркнул, что это разные инструменты.

