Эксперт: ФРС США может решиться на внеплановое заседание из-за падения рынков

Волатильность на мировых рынках останется повышенной в ближайшие дни. Многое будет зависеть от реакции ФРС на возросшую турбулентность, заявил РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.

Можно предположить, что уже скоро американский регулятор прибегнет к вербальным интервенциям с целью успокоить рынки, отмечает он

«Более того, возможно, что ФРС решится на проведение внепланового заседания для снижения ставки — это могло бы подчеркнуть решительность регулятора в поддержке экономики США и способствовать стабилизации ситуации», — сказал эксперт.

5 августа фондовый рынок Японии показал крупнейшее с 1987 года падение в результате ужесточения ДКП ФРС, которая на заседании 31 июля оставила ключевую ставку — 5,25–5,5% годовых и ухудшения экономических данных в США.