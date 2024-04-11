Эксперт Дробиз: вино не подорожает после повышения цен на водку и коньяк

Производители вина, шампанского и других средне- и слабоалкогольных напитков не поднимут цены на свою продукцию после подорожания водки, коньяка и бренди, поскольку это не связанные между собой рынки, заявил РИАМО руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

Ранее Минфин России предложил повысить с 1 июня минимальные розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия: минимальную стоимость коньяка за 0,5 литра планируется увеличить с 517 до 556 рублей, водки – с 281 до 299 рублей, бренди – с 375 до 403 рублей.

Индексация минимальных розничных цен обусловлена уровнем инфляции, повышением ставок акцизов на алкогольную продукцию крепостью выше 9 градусов, а также ростом затрат на производство алкогольной продукции, следует из пояснительной записки.

Дробиз считает, что повысить цены на крепкий алкоголь нужно было еще давно и что нынешнего увеличения стоимости недостаточно.

«На водку рост цен должен быть выше. Минфин не перешагнул психологический рубеж в 300 рублей, а надо было бы», – уверяет эксперт.

По его мнению, планируемое повышение цен не приведет к изменениям на рынке: не снизится потребление водки, не сократится ее производство, не вырастет нелегальный рынок.

«Этого не произойдет хотя бы по той простой причине, что редкий мужик выпивает в месяц больше пяти бутылок водки, поэтому подорожание крепкого алкоголя составит для него всего 100 рублей в месяц», – аргументирует Дробиз.

Что же касается производства крепкого алкоголя, то оно, по словам аналитика, станет более рентабельным, но никаких сверхприбылей это не принесет.

По прогнозу эксперта, рост цен на вино, шампанское и другие виды алкоголя произойдет в этом году тоже, но по другим причинам, не связанным с подорожанием водки и коньяка.