Эксперт Дробиз: подорожание алкоголя не приведет к росту черного рынка спиртного

Повышение ввозных пошлин на импортное вино и увеличение акцизов на алкогольную продукцию, продаваемую в торговых сетях, не приведет к росту нелегального рынка спиртного в России, поскольку эти каналы продаж существуют отдельно и не пересекаются друг с другом, сообщил РИАМО руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «Цифра» Вадим Дробиз.

Ранее глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов сказал, что в прошлом году нелегальный рынок онлайн-продажи спиртных напитков в России вырос почти на 60% за год, достигнув 80 млрд рублей.

«Человек, покупавший вино или водку в магазине, не пойдет искать паленку, если бутылка алкоголя подорожает на 200-300 рублей. Он все равно купит спиртное в магазине», — считает Дробиз.

По его мнению, существенное сокращение доли нелегального рынка (до 10-12%) в общем объеме продаж алкоголя возможно лишь в том случае, если минимальная зарплата в России вырастет в 1,5-2 раза.