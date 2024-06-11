Эксперт Дробиз: нелегальный рынок алкоголя в РФ сократился за последние два года

Нелегальный рынок алкоголя в России несколько сократился за последние два года по причине роста доходов малоимущих граждан, что позволило им отказаться от суррогата и покупать качественное спиртное в официальных магазинах. Об этом заявил РИАМО руководитель центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

Ранее глава ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов сообщил в интервью РИА Новости, что в 2023 году нелегальный рынок онлайн-продажи спиртных напитков в России вырос почти на 60% за год, достигнув 80 млрд рублей.

«Покупатели кустарного алкоголя — это малообеспеченные слои населения. Динамика этого рынка напрямую зависит от динамики доходов граждан: чем выше зарплаты, тем меньше спрос на суррогатное спиртное, а чем ниже доходы, тем он выше», — отметил Дробиз.

Эксперт считает, что при зарплате в 20 тысяч рублей человек никогда не пойдет в магазин за водкой, а купит ее у нелегального производителя. И даже если бы черный рынок спиртного в одночасье исчез, то малоимущий все равно не пошел бы в магазин, а стал бы искать суррогат, уверен Дробиз.

«Что же касается онлайн-торговли нелегальным алкоголем, то она выросла, поскольку сам объем интернет-торговли продолжает увеличиваться», — объяснил собеседник.