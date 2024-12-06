Эксперт Диашов назвал мнение Силуанова о курсе доллара лишь возможным прогнозом

В свете последних экономических колебаний и влияния санкций против Газпромбанка российская экономика испытывает определенное давление. Хотя министр финансов РФ Антон Силуанов прогнозирует возвращение курса к отметке 96–97 рублей за доллар, такая оценка содержит множество неопределенных факторов и во многом зависит от международной политической ситуации, рассказал РИАМО председатель комиссии по финансовым рынкам московского отделения «Опоры России», генеральный директор инвестиционной компании «ДИАЛОТ» Егор Диашов.

Аналитики склоняются к более консервативному сценарию: после недавнего периода девальвации рубль вероятно закрепится на уровне 105-110 за доллар. Это может стать среднесрочным ориентиром для национальной валюты. Адаптация российской экономики к изменившимся условиям потребует значительного времени — предположительно до февраля 2025 года. Именно такой срок необходим для стабилизации валютных потоков и возможного укрепления рубля.

Несмотря на интенсивную работу Центробанка и Минфина России по разработке инновационных финансовых решений и формированию новых партнерских связей, быстро восполнить утраченный потенциал Газпромбанка будет проблематично. Валютный рынок продолжит испытывать напряжение до момента полноценного запуска альтернативных механизмов расчета и восстановления прежних объемов торговых операций.

Создание новой инфраструктуры для проведения платежей за нефтегазовый экспорт — процесс длительный и сложный. Потребуется время, чтобы наладить эффективное функционирование альтернативных схем взаиморасчетов. Прогнозировать темпы экономических изменений сложно, учитывая множество внешних факторов. Колебания цен на энергоресурсы, международная политическая ситуация и потенциальные дополнительные санкции способны значительно скорректировать курс рубля.

Временную стабильность рублю может обеспечить сокращение импортных закупок в начале года, вызванное снижением покупательной способности населения. Однако такая поддержка будет временной.

Для долгосрочной стабильности необходима комплексная трансформация экономики. Ключевыми направлениями становятся расширение экспортного ассортимента, укрепление внутреннего производства, уменьшение зависимости от импорта и создание новых финансовых механизмов взаимодействия.

Динамика валютного рынка во многом определяется взаимосвязью различных мировых валют. При усилении позиций доллара на международной арене возможно дальнейшее снижение курса рубля, независимо от ситуации на внутреннем рынке. Это затрудняет точность прогнозирования валютных колебаний.

Роль ключевой ставки

Центробанк, маневрируя ключевой ставкой, стремится найти оптимальное соотношение между укреплением национальной валюты и сохранением темпов экономического роста. Увеличение ставки, являясь мощным инструментом монетарной политики, способно существенно повлиять на финансовый рынок. С одной стороны, удорожание кредитов приведет к сокращению импорта и ослаблению инфляционных процессов. Однако это может негативно сказаться на инвестиционном климате и затормозить развитие экономики в целом.

«Итак, мы считаем, что Банк России с большой вероятностью повысит ставку до 23% в конце декабря. Менее вероятно — это 24% или 25% в этом году. Вряд ли будет и повышение до 22% или сохранение на прежнем уровне. ЦБ продолжит жесткую денежно-кредитную политику, потому что предпосылок для ослабления мы не видим», — рассказал Диашов.

Наблюдается тенденция на ослабление курса рубля, которая продолжится и в 2025 году. По словам Диашова, прогнозировать, как в будущем изменится ключевая ставка, невозможно. При этом регулятор ранее отмечал, что рост ключевой ставки продолжится до тех пор, пока инфляция не покажет устойчивое снижение.

Согласно последним данным, инфляционное давление продолжает усиливаться. За период 18–25 ноября Минэкономразвития России отметило рост годовой инфляции до 8,78%, и в обозримом будущем тенденция к замедлению не просматривается.

Экономическая активность демонстрирует позитивную динамику с увеличением ВВП на 3,2% в октябре, что создает дополнительное инфляционное давление. Предпраздничный сезон традиционно характеризуется повышенным потребительским спросом, а это неизбежно отразится на ценах в декабре.

В свете этих факторов финансовые институты корректируют свои прогнозы в сторону ужесточения денежно-кредитной политики. Аналитическое подразделение Альфа-Банка предполагает скорое повышение ключевой ставки до 25%. Еще более долгосрочный прогноз представил ВТБ, предсказывая, что ставка зафиксируется на уровне 23% и сохранит это значение на протяжении всего 2025 года.

Экономическая ситуация демонстрирует противоречивые тенденции. Несмотря на значительное увеличение доходов населения — рост зарплат достиг 18% за год при стабильно низкой безработице, наблюдается ряд тревожных сигналов. Национальная валюта существенно ослабла, потеряв десятую часть стоимости за несколько дней. Государство увеличивает бюджетные траты на полтора триллиона рублей, параллельно с этим происходит повышение тарифов — коммунальные услуги и железнодорожные перевозки подорожали на 4%, что неизбежно спровоцирует цепную реакцию удорожания в разных секторах экономики.