Эксперт Демидов: запрет на экспорт дизеля перекупам опасен для рынка РФ

Временный запрет на экспорт дизельного топлива компаниям-перекупщикам устаканит цены на внутреннем рынке РФ, но может привести к монополизации нефтяного рынка, сообщил РИАМО независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.

Правительство России обсуждает меры временного запрета на вывоз из страны дизельного топлива для непроизводителей — трейдеров, нефтебаз и прочих участников топливного рынка.

По мнению эксперта, в таком случае поставлять нефтепродукты будут 3-4 компании, что нарушает рыночные принципы торговли.

«Перекупщиков дизельного топлива очень много, но у них нет обязательств перед правительством продавать часть нефтепродуктов на внутреннем рынке, в отличие от вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) („Лукойл“, „Роснефть“, „Сургунефтегаз“ и др.), которые обязаны это делать, чтобы избежать повышения цен внутри страны», — прокомментировал Демидов.