Эксперт Демидов: сокращение выпуска высокооктанового бензина некритично для России

Сокращение объемов производства высокооктанового бензина в июне некритично для российской экономики. Дефицита топлива или роста цен на него не прогнозируется, заявил РИАМО независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.

Ранее стало известно, что по итогам первых 18 дней июня 2024 года среднесуточный выпуск высокооктанового бензина в России отстал на 7,2% от планируемого Минэнерго.

По мнению Демидова, снижение выпуска высокооктанового бензина приведет к подорожанию этого вида топлива, но дефицитом не грозит, поскольку спрос на него не такой высокий, как на АИ-92 и АИ-95: им заправляют преимущественно дорогие автомобили.

«Главное, чтобы в России было достаточно дизельного топлива, потому что оно используется в промышленности, сельском хозяйстве и очень востребовано в зоне СВО», — подчеркнул эксперт.