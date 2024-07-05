сегодня в 15:40

Эксперт Данильцев: Турция всегда была значимым торговым партнером Украины

На протяжении последних 30 лет Турция была и остается одним из самых значимых торговых партнеров Украины, сообщил РИАМО директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

Ранее СМИ писали, что Турция рекордно увеличила экспорт на Украину, превысив показатели 2022 года, при этом значительно сократив импорт украинской продукции.

«Они всегда торговали достаточно активно. Турция — это не только важный экспортер, но и торговый хаб для Украины», — отметил эксперт.

По словам Данильцева, Анкара занимает выгодное географическое положение и выступает в роли торгового перекрестка между многими странами.