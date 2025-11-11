Отношения между Россией и Китаем непростые, причем степень их сложности бывает разной. С одной стороны, взаимодействие на высшем уровне: между лидерами стран, региональными чиновниками и властями. С другой — уровень реальных инвестиций частного сектора и отношений между бизнесменами. Причем, если на высшем уровне партнерство активно развивается, то на уровне бизнеса существуют очень большие сложности, сообщил РИАМО директор Tianjin Sirius Industry and Trade Co., Ltd. Иван Смолин.

На практическом уровне взаимодействия России и Китая наблюдается нисходящий тренд из-за сложной ситуации с санкциями: китайские бизнесмены действительно опасаются работать с теми, кто находится под ограничениями.

По мнению эксперта, наилучший выход из такой ситуации — это диверсификация и переход на другой уровень взаимодействия. То есть не нужно идти в Китай большими компаниями, лучше действовать, как поступает КНР в России: создавать разовые, не очень крупные проекты. Известно, что в России сейчас нет гигантских китайских корпораций, строящих крупные предприятия с нуля, но общий объем инвестиций при этом особо не снижается, констатировал Смолин.

«Я часто бываю на разных мероприятиях и вижу, как некоторые российские банки, в том числе в Китае, заявляют: „Мы первые на территории Китая!“. Это неправильно: как только вы громко заявите о себе на китайской выставке, сразу привлечете массу недоброжелательных взглядов. Вашу компанию тут же заметят и, возможно, поставят в список на дополнительные санкции. Хотите идти в Китай — идите. Договаривайтесь с чиновниками, с федеральными властями, но не кричите об этом на всю Ивановскую», — объяснил эксперт.

Нужно понимать, что Китай неоднороден и неоднозначен: в одном регионе отношения могут быть хорошими, в другом — сложными. Это чаще относится к югу, где исторически Россия не всегда была комфортным партнером для, допустим, провинции Гуандун. Кроме того, многие крупные китайские компании получают инвестиции из Великобритании, Австралии, поэтому отношение к российскому бизнесу там немного другое. На севере, включая Пекин, работать зачастую проще, добавил Смолин.

«Конкуренция в Китае очень высокая, и к приезжим из-за рубежа относятся настороженно. Вас приветствуют как социального партнера, как друга России, но как только вы заходите в бизнес, сталкиваетесь с жесткой конкуренцией», — заключил эксперт.

