Эксперт дал прогноз курса юаня к рублю в первую неделю июля 2025 года

Низкая волатильность курса юаня к рублю сохранялась на последней неделе июня, несмотря на повышенный спрос в преддверии налоговых выплат экспортерами. Торговый диапазон прогнозируется узким и в первую неделю июля, заявил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Влияние на курс рубля к юаню оказывают такие составляющие как экспортно-импортный баланс, который является одним из важных факторов в данной валютной паре, а также покупка-продажа валюты в рамках бюджетного правила, отмечает эксперт. Напомним, что Банк России с января 2025 года возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке.

В первом полугодии 2025 года Банк России осуществлял покупку или продажу валюты, исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином объема продажи в размере 8,86 млрд рублей в день. Всего Минфином в рамках бюджетного правила с 6 июня по 4 июля планируется операций на 28,3 млрд рублей. Ежедневный объем покупки составляет эквивалент 1,5 млрд рублей.

«Также на стоимость валютной пары рубль-юань влияет сохранение правил обязательной продажи валютной выручки экспортерами, жесткая ДКП, а также новости с геополитической арены, к которым чувствительны котировки рынка Forex», — комментирует Тимошенко.

По его прогнозам, торговый диапазон юаня в первую неделю июля 2025 года составит 10,80-11,20 рубля.