Эксперт дал прогноз курса юаня к рублю на неделю

Динамика курса юаня к рублю на предстоящей неделе будет определяться противоборством нескольких ключевых факторов. С одной стороны, рублю помогают сезонное ослабление спроса на валюту и приближение налогового периода, с другой — давление может оказать укрепление китайской валюты на фоне сильных макроэкономических данных из КНР, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Оптимизма рублю в паре с юанем в ближайшие дни способно оказать приближение пика налоговых выплат в конце месяца, отмечает он. На стороне рубля и традиционно пониженный спрос на иностранную валюту в январе. При этом на поддержку от нефтяных цен ему пока не приходится рассчитывать, поскольку они подвержены волатильности на фоне ситуации вокруг Ирана, а также с очередным нефтяным танкером. Тем временем цены на «черное золото» способны получить отдельный импульс на фоне геополитических новостей в рамках очередного витка трехсторонних переговоров, что может уменьшить вероятность новых санкций на поставки российской нефти, объясняет эксперт.

«В фокусе — очередное сохранение Китаем базовых ставок неизменными, несмотря на текущее снижение темпов экономического роста в КНР. В рамках поддержки экономики власти сосредоточены на отдельных ее сферах, а не на более мягкой риторике ДКП», — констатирует Тимошенко.

По его словам, на стороне мировых позиций юаня — показатели роста китайской промышленности (на 5,9%) и экспорта (на 5%) в минувшем году. Поддержку юаню оказало и решение Народного банка Китая установить самый высокий с 2023 года справочный курс — фиксинг. При этом слишком крепкий юань невыгоден КНР, поскольку он способен уменьшить спрос на китайский экспорт.

Торговый диапазон юаня в последнюю неделю января 2026 года составит 10,75-11 рублей.

