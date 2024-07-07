сегодня в 12:19

Эксперт Дайнеко рассказала о рисках покупки товаров в рассрочку

Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко отметила, что покупка в расссрочку «без процентов и переплат» является удобным сервисом, однако часто услуга фактически представляет собой кредитованием от банка или микрофинансовой организации, и в случае просрочки клиент получит штрафы и пени, сообщает радио Sputnik

«При оформлении оплаты по частям покупатель нередко получает полноценный кредитный продукт, а рассрочка – лишь условно беспроцентный период для возвращения долга. Для приобретения товара на условиях рассрочки требуется заключить договор с финансовой организацией, который содержит признаки кредитования», - добавила эксперт.

По словам Дайнеко, в признаки кредитования входят стоимость товара, срок «беспроцентного возврата», санкции за просрочку платежа, идентификация покупателя. Также при рассрочке оформляется кредитный счет.

Специалист предупредила, что просрочка отражается на кредитной истории, а неустойка за просроченную выплату при рассрочке может оказаться выше обычной.

Кроме того, при рассрочке увеличивается риск спонтанных покупок и финансовая нагрузка на личный или семейный бюджет.