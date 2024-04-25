Эксперт Чернов: экономика ЕС с III квартала может ускорить темпы роста

ЕЦБ планирует начать цикл смягчения денежно-кредитной политики в июне текущего года. Это означает, что экономика европейских стран уже с начала третьего квартала 2024 года может ускорить темпы роста, сообщил РИАМО аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Германию считают «локомотивом» европейской промышленности, однако индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе в стране в апреле 2024 года вырос лишь до 42,2 пункта, после 41,9 пункта в марте. Это указывает на замедление деловой активности в промышленности ФРГ, но немного более медленными темпами чем в марте, так как о ее расширении говорят показатели только выше 50 пунктов, объяснил эксперт.

Во второй по размеру экономике ЕС — Франции — промышленный индекс деловой активности в апреле этого года опустился до 44,9 пунктов, после 46,2 пункта в марте.

По словам специалиста, индексы PMI в секторе услуг в обеих странах в апреле текущего года показали значения выше консенсус-прогнозов аналитиков, что позволяет ожидать небольшого увеличения темпов экономического роста стран еврозоны во втором квартале 2024 года (примерно на 0,1%).

Он добавил, что индекс деловой активности в секторе услуг Германии в апреле вырос до 53,3 пункта, после 50,1 пункта в марте и намного выше прогноза роста до 50,6 пункта. Индекс PMI сектора услуг Франции в апреле поднялся до 50,5 пункта, после 48,3 пункта в марте и выше прогнозов роста до 48,9 пункта.

«Так как ЕЦБ планирует начать цикл смягчения денежно-кредитной политики в июне текущего года, то экономика европейских стран уже с начала третьего квартала 2024 года должна начать ускорять темпы своего роста. Поэтому во втором квартале 2024 года мы пока ожидаем роста ВВП еврозоны на 0,1% в годовом выражении, а начиная с третьего квартала она должна начать прибавлять по 0,2–0,3% роста ВВП в квартал г/г.», — спрогнозировал эксперт.